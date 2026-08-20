رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، قرارداد ۴۵ ساله بازارچه بندرترکمن، بدون تشکیل پرونده قضائی و با تدبیر قضائی تعیین تکلیف شد و امروز مجموعه جدید الاحداث این مجموعه به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حیدر آسیابی رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم افتتاح پروژه تجاری جدید بازارچه بندرترکمن گفت: این طرح یکی از ثمرات سفر‌های رئیس قوه قضائیه به استان گلستان و دستور ایشان برای گره‌گشایی از مشکلات چند دهه‌ای استان است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در سفر اول حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه به گلستان، موضوع بازارچه بندرترکمن به عنوان یکی از مشکلات جدی شهرستان مطرح شد و پس از آن، با پیگیری دستگاه قضائی استان و تفویض اختیار ویژه، روند تعیین تکلیف این طرح آغاز شد.

آسیابی با اشاره به پیچیدگی این موضوع گفت: قراردادی ۴۵ ساله برای این عرصه منعقد شده بود که اجاره آن به صورت ثابت ماهانه فقط یک میلیون تومان تعیین شده بود.

وی افزود: مشکل بازارچه بندرترکمن بدون تشکیل پرونده قضایی و با استفاده از ظرفیت تدابیر قضایی و مدیریت قضایی، تعیین تکلیف شد و عرصه در اختیار شهرداری قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: این رویکرد نشان می‌دهد دستگاه قضایی می‌تواند علاوه بر رسیدگی قضایی، با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی، در گره‌گشایی از موانع تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد.

آسیابی افزود: روزی که این مجموعه به شهرداری تحویل شد، عملیات اجرایی پروژه جدید نیز آغاز شد و امروز کمتر از ۱۸ ماه، شاهد بهره‌برداری از آن هستیم.

وی درآمد پایدار حاصل از این پروژه برای شهرداری بندرترکمن را قابل توجه دانست و گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد سهم شهرداری از اجاره‌های این مجموعه سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان خواهد بود و با احتساب درآمد‌های حاصل از پارکینگ، ورودی و غرفه‌های قدیمی، مجموع درآمد پایدار می‌تواند به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برسد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: این میزان درآمد پایدار، ظرفیت قابل توجهی برای مدیریت شهری بندرترکمن ایجاد می‌کند و می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات شهری مورد استفاده قرار گیرد.

آسیابی همچنین سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی این پروژه و ایجاد بیش از هزار فرصت شغلی را از دیگر آثار آن برشمرد و گفت: رونق این مجموعه علاوه بر بندرترکمن، بر اقتصاد گردشگری استان گلستان نیز اثرگذار خواهد بود.

وی با قدردانی از شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، مسئولان شهرستان و مجموعه قضائی استان و شهرستان افزود: پیگیری‌های قضائی برای تعیین تکلیف این پروژه با تلاش مجموعه‌های مختلف به نتیجه رسید.

رئیس کل دادگستری استان گلستان به طور ویژه از اسپانلو دادستان سابق مرکز استان، از مسئولان قضائی شهرستان، برای پیگیری دستور و تدابیر قضائی رئیس قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: بخش قابل توجهی از پیگیری‌های این موضوع از سوی ایشان انجام شد.

آسیابی گفت: حمایت قضائی از سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی محدود به بندرترکمن نیست و در تمام نقاط استان، هرجا برای رفع موانع نیاز به ورود دستگاه قضایی بوده، این موضوع پیگیری شده است.

وی افزود: دستگاه قضائی می‌توانست در چنین موضوعاتی صرفاً مردم و مسئولان را به طرح دعوای حقوقی ارجاع دهد، اما رویکرد ما مسئولیت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های قضایی برای حل مشکلات و گره‌گشایی از موانع بوده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: امروز نتیجه این رویکرد را در پروژه‌ای می‌بینیم که پس از ۱۶ سال بلاتکلیفی، به یک ظرفیت اقتصادی فعال، منبع درآمد پایدار برای شهرداری و زمینه‌ای برای اشتغال بیش از هزار نفر تبدیل شده است.

آسیابی افزود: پروژه تجاری بازارچه جدیدبندرترکمن با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و پس از حدود ۱۸ ماه عملیات اجرایی، امروز به بهره‌برداری رسید.