شهادت امام حسن عسکری (ع)؛ روایتی از صبر، ایمان و انتظار
امامی که در دوران سخت امامت، با وجود محدودیتهای حکومت عباسی، چراغ هدایت و امید به آینده را در میان شیعیان روشن نگه داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
امام حسن عسکری (ع) برای میلیونها شیعه، یادآور صبر، ایمان و انتظار است؛ امامی که در دوران دشوار امامت، با وجود فشارها و محدودیتهای حکومت عباسی، مسیر هدایت و ولایت را برای پیروان خود روشن نگه داشت.
سامرا قرنهاست نام امامی را در خود دارد که زندگی کوتاه، اما پربرکتی داشت؛ امامی که در شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی، ارتباط با شیعیان و هدایت آنان را رها نکرد و با تربیت شاگردان و تقویت شبکه ارتباطی شیعیان، زمینه تداوم مسیر امامت را فراهم کرد.
دوران امام حسن عسکری (ع) یکی از حساسترین مقاطع تاریخ تشیع بود؛ از یک سو فشار حکومت عباسی بر امام و پیروانش افزایش یافته بود و از سوی دیگر، جامعه شیعه باید خود را برای دوران جدیدی آماده میکرد.
یکی از مهمترین اقدامات آن حضرت، آمادهسازی فکری و اعتقادی شیعیان برای دوران غیبت و تقویت باور به استمرار امامت بود.
امام حسن عسکری (ع) سرانجام در سال ۲۶۰ هجری قمری در سامرا به شهادت رسید و در کنار پدر بزرگوارش، امام هادی (ع)، به خاک سپرده شد.
امروز نام و سیره آن امام همام، همچنان یادآور صبر در برابر سختیها، پایبندی به ایمان و امید به آیندهای روشن است؛ مسیری که شیعیان در سالروز شهادتش، بر ادامه آن تجدید عهد میکنند.