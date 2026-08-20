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معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به جامعه عشایری گفت: خدماترسانی به عشایر باید متناسب با نقش، ظرفیت و نیازهای این جامعه افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خضر کاکدرویشی، در جمع عشایر افزود: دستگاههای اجرایی باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، برای رفع مشکلات و مطالبات عشایر اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش و جایگاه عشایر در طول دوران انقلاب اسلامی افزود: عشایر همواره در عرصههای مختلف انقلاب و دفاع از کشور حضوری مؤثر داشتهاند و در کنار سایر اقشار مردم، در دفاع از امنیت، عزت و تمامیت ارضی کشور نقشآفرینی کردهاند.
معاون استاندار با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر توطئهها و تهدیدهای دشمنان اظهار کرد: دشمنان در برابر استقامت ملت ایران و شجاعت و فداکاری رزمندگان شکست خوردند.
کاکدرویشی همچنین اجرای برنامه مدیریت محلهمحور را فرصتی برای حضور مستقیم مسئولان در میان مردم و بررسی میدانی مشکلات دانست و بر پیگیری و تسریع در رفع مطالبات عشایر تأکید کرد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای مدیریت محلهمحور، گفت: این برنامهها با هدف حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن مستقیم مسائل و تسریع در روند رفع مشکلات عشایر اجرا میشود.