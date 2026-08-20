به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت روز جهانی مسجد آمده است:

تشکیل و آبادانی مساجد از صدر اسلام مورد تاکید حضرت نبی اکرم(صلوات الله علیه) و ائمه اطهار(علیهم السلام) بوده و همیشه مساجد مرکز ثقل تحولات فکری، سیاسی، اجتماعی، علمی و فرهنگی جامعه اسلامی به شمار می‌روند. مسجد در دین مبین اسلام، قلب تپنده حیات این دین حنیف و جایگاه پیوند آسمان و زمین است و انسان به عنوان اشرف مخلوقات در آن رشد و تکامل می‌یابد.

با بهره‌مندی از همین ظرفیت عظیم معنوی و اجتماعی مساجد، انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر رسید و اکنون نیز شاهدیم که مساجد بستری برای تربیت و رشد نیروهای مومن، شجاع، انقلابی و ضداستکبار بوده و خلق حماسه هایی همچون حضور مداوم مردم عزیز در خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در تجمعات شبانه، از همین مساجد شروع شده است.

سی و یکم مرداد ماه روز جهانی مسجد یادآور اقدام شیطانی صهیونست‌ها در به آتش کشیدن قبله اول مسلمین یعنی مسجد‌الاقصی است.صهیونیست ها با این اقدام وحشیانه ثابت کردند که به هیچ مرز اخلاقی و اعتقادی پایبند نبوده و خود را در قبال ادیان الهی دیگر متعهد نمی دانند و با این وحشی گری دشمنی خود را با اسلام و مسلمانان بیش از پیش آشکار ساختند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان آذربایجان شرقی ضمن محکومیت این اقدام رذیلانه دشمنان خدا، روز جهانی مسجد را گرامی داشته و از تمام مومنین می خواهد برای تثبیت و اعتلای جایگاه و پایگاه این سنگرهای دینی، اجتماعی و سیاسی بکوشند.