به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احمد مجرد گفت: در راستای تامین به موقع سوخت گرمایشی خانوارهای شهری و روستایی مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی که فاقد علمک گاز طبیعی هستند با استفاده از زیر ساخت‌های بانکی و الکترونیکی، سهمیه نفت سفید فصل پاییز در کارت بانکی سرپرستان خانوار شارژ شد.

وی ادامه داد: بالغ بر ۴۰ هزار خانوار نفت سفید سوز در مرکز و شهرهای شمال استان آذربایجان غربی وجود دارد و براساس برنامه ریزی صورت گرفته سهمیه فصل پاییز این خانوارها از اول شهریور ماه در کارت‌های بانکی سرپرستان خانوار واریز شده است و تا ۲۵ آذرماه سال جاری (۱۴۰۵) قابل برداشت است.

مجرد افزود: به ازای هر خانوار ۱ و ۲ نفره : ۴۰۰ لیتر، خانوار ۳ و ۴ نفره :۶۰۰ لیتر و ۵ نفره به بالاتر مقدار ۸۰۰ لیتر نفت سفید از اول مهرماه سال جاری در کارت های بانکی سرپرستان خانوار مشترکین نفت سوز شارژ خواهد شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مصرف کنندگان می توانند با در دست داشتن کارت بانکی خود از پوزهای سیار فروشندگی‌های نفت سفید، سهمیه خود را دریافت کند.