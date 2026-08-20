مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن با حضور جمعی از آزادگان سرافراز شهر اراک برگزار شد؛ آیینی که در آن یادگاران دوران دفاع مقدس خاطرات تلخ و شیرین سال‌های اسارت را مرور و بر تداوم فرهنگ مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ جمعی از آزادگان سرافراز شهر اراک در این دورهمی صمیمی گرد هم آمدند و با مرور خاطرات سال‌های اسارت، از روز‌های سخت و پرفرازونشیب دوران دفاع مقدس گفتند.

آزادگان سرافراز ایران اسلامی، سال‌ها رنج و مشقت اسارت را تحمل کردند و با مقاومت و ایستادگی، برگ دیگری از حماسه‌های ملت ایران را در تاریخ این سرزمین به ثبت رساندند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این مراسم گفت: مقاومت در برابر دشمن و حمایت از نظام و انقلاب، از برنامه‌های همیشگی آزادگان در اردوگاه‌های دشمن بود.

حسن قمری افزود: در تداوم همین ایستادگی و مقاومت، امروز نیز شاهد حضور مردم ایران در صحنه و ایستادگی آنان در برابر دشمن هستیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی نیز وجود یک‌هزار آزاده در استان را مایه افتخار و سرافرازی این دیار دانست و گفت: آزادگان سرافراز استان با تحمل سال‌ها دوران اسارت، جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند و امروز به‌عنوان الگو‌های مقاومت و پایداری شناخته می‌شوند.

این مراسم فرصتی بود تا خاطرات سال‌های اسارت و رشادت‌های آزادگان بار دیگر مرور شود و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسل‌های آینده تأکید شود.