آزادگان اراکی؛ روایتگر سالهای مقاومت و ایستادگی در اردوگاههای اسارت
مراسم گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن با حضور جمعی از آزادگان سرافراز شهر اراک برگزار شد؛ آیینی که در آن یادگاران دوران دفاع مقدس خاطرات تلخ و شیرین سالهای اسارت را مرور و بر تداوم فرهنگ مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
جمعی از آزادگان سرافراز شهر اراک در این دورهمی صمیمی گرد هم آمدند و با مرور خاطرات سالهای اسارت، از روزهای سخت و پرفرازونشیب دوران دفاع مقدس گفتند.
آزادگان سرافراز ایران اسلامی، سالها رنج و مشقت اسارت را تحمل کردند و با مقاومت و ایستادگی، برگ دیگری از حماسههای ملت ایران را در تاریخ این سرزمین به ثبت رساندند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این مراسم گفت: مقاومت در برابر دشمن و حمایت از نظام و انقلاب، از برنامههای همیشگی آزادگان در اردوگاههای دشمن بود.
حسن قمری افزود: در تداوم همین ایستادگی و مقاومت، امروز نیز شاهد حضور مردم ایران در صحنه و ایستادگی آنان در برابر دشمن هستیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مرکزی نیز وجود یکهزار آزاده در استان را مایه افتخار و سرافرازی این دیار دانست و گفت: آزادگان سرافراز استان با تحمل سالها دوران اسارت، جلوهای از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند و امروز بهعنوان الگوهای مقاومت و پایداری شناخته میشوند.
این مراسم فرصتی بود تا خاطرات سالهای اسارت و رشادتهای آزادگان بار دیگر مرور شود و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری به نسلهای آینده تأکید شود.