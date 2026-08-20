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عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: باید به ترامپ گفت که همه اقداماتی را که تا امروز میتوانست انجام دهد، انجام داده و خودش نیز این موضوع را میداند یعنی آمریکا همه تیرهای خود را از ترکش رها کرده است و این گزافهگوییها و اقدامات نمیتواند یک ملت بزرگ را از مسیری که به درستی انتخاب کرده منصرف کند و نمیتواند اراده بزرگ یک ملت را تحت فشار قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به تهدیدات جدید ترامپ درباره اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران، گفت: ترامپ به استیصال رسیده است و به همین دلیل فردی که به توییتزدن عادت کرده و به نوعی به آن معتاد شده است، هر روز چند بار درباره ایران صحبت میکند چرا که ایران به مسئلهای جدی برای او تبدیل شده و تحت فشار قرارش داده است.
وی افزود: باید به ترامپ گفت که همه اقداماتی را که تا امروز میتوانست انجام دهد، انجام داده و خودش نیز این موضوع را میداند یعنی آمریکا همه تیرهای خود را از ترکش رها کرده است و این گزافهگوییها و اقدامات نمیتواند یک ملت بزرگ را از مسیری که به درستی انتخاب کرده منصرف کند و نمیتواند اراده بزرگ یک ملت را تحت فشار قرار دهد.
سلیمی با بیان اینکه ایران مسیرهای خود را پیدا کرده و این مسیرها را همچنان پیدا خواهد کرد، گفت: سالهاست که آمریکاییها ایران را تحریم کردهاند و این موضوع مربوط به امروز و شخص ترامپ نیست، ۴۷ سال است که ایران تحت تحریمهای شدید آمریکا قرار دارد و ما در این سالها مسیرهای درست و راهکارهای لازم برای فعالسازی بخش اقتصادی و مقابله با فشارها را پیدا کردهایم و امروز نیز حتما این مسیرها را دنبال خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اظهارات و توییتهای اخیر ترامپ درباره ایران و تحریمهای کشتیرانی و بانکی نیز موضوع تازهای نیست و پیش از این هم چنین تحریمهایی وجود داشته است؛ مگر ایران سالها تحت تحریم نبوده است؟
آنها هنوز ایران بزرگ را نشناختهاند
وی ادامه داد: آنها هنوز ایران بزرگ را نشناختهاند، ایران با ۱۵ کشور همسایه است و کشور بزرگ و پهناوری است که ظرفیتها و تواناییهای ویژه و فوقالعادهای برای پیدا کردن مسیرهای جدید دارد.
سلیمی با اشاره به اهمیت منطقه و تنگه هرمز، گفت: ترامپ باید بداند اگر ایران نتواند نفت خود را صادر کند، هیچ کشوری توانایی صادرات نفت نخواهد داشت، همانطور که امنیت در منطقه مانند ظروف مرتبط به یکدیگر است و به هم پیوسته است، اقتصاد منطقه نیز به یکدیگر پیوسته است و این مسئله بسیار روشنی است.
تنگه هرمز گلوی ترامپ را آنقدر فشار خواهد داد تا واقعیات را ببیند
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تنگه هرمز برای آمریکا و ترامپ یک نقطه بسیار حساس است، یادآور شد: تنگه هرمز مانند استخوانی در گلوی ترامپ بوده و آنقدر گلوی او را خواهد فشرد تا واقعیتها را ببیند، اگر ترامپ تصور کرده در کاخ سفید نشسته، روی مبل لم داده و میتواند بگوید تنگه هرمز آمریکایی است، باید گفت که تا چه اندازه دچار هذیانگویی شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: واقعیت آن چیزی نیست که در ذهن ترامپ وجود دارد بلکه این است که امروز تمام دنیا با یک کشور مقتدر مواجه است که با تواناییهای خود توانسته سیلیهای بزرگی به آمریکاییها بزند که باز هم تکرار خواهد شد.