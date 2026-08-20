رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور با بیان اینکه بهسازی آزادراه تبریز-زنجان اولویت وزارت راه و شهرسازی است گفت:وزارت راهداری کشور بهسازی این آزادراه را از اردیبهشت ماه با ۱۲ اکیپ شروع کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا اکبری در بازدید از روند آسفالت ریزی آزادراه تبریز-زنجان گفت:وزارت راهداری کشور بهسازی این آزادراه را از اردیبهشت ماه با ۱۲ اکیپ شروع کرده است و طرح آسفالت ریزی محور تبریز - زنجان به یک کارگاه بزرگ و طرح شاخص در کشور تبدیل شده است.

وی گفت:در تلاش هستیم تا مهر این طرح تمام شود و برای ادامه بهتر عملیات تعداد اکیپ‌ها را به ۱۵ اکیپ آسفالت ریزی خواهیم رساند.

علی اکبری مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده آذربایجان شرقی نیز گفت: از ۲۹۰ کیلومتر این آزاد ۱۹۲ کیلومتر در استان ما قرار دارد که ۸ اکیپ به صورت فعال در حال آسفالت ریزی هستند.

اکبری گفت: ۸۰ هزار تن آسفالت تاکنون توزیع شده است.