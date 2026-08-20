

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ سعید مهدوی، گفت: در پی وقوع یک فقره قتل در شهرستان نور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.



وی افزود: ماموران با دریافت این خبر سریعا وارد عمل شده و با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، متهم را در یکی از روستا‌های توابع شهرستان شناسایی کردند.



سرهنگ مهدوی ادامه داد: متهم با مشاهده پلیس، با سلاح در اختیار، اقدام به تیراندازی نمود که ماموران نیز با رعایت قانون بکارگیری سلاح، ضمن زمینگیر کردن وی را به یک مراکز درمانی منتقل کردند.



فرمانده انتظامی شهرستان نور، گفت: یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۵ تیر فشنگ جنگی نیز از قاتل فراری کشف شد.



