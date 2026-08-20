به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس اورژانس صفاشهر گفت : ساعت ۹ صبح امروز ، خودروی ال نود، در ورودی صفاشهر(شهرک صنعتی) با سه سرنشین با تابلو ورودی شهر برخورد کرد.

مردانی ادامه داد : بر اثر این تصادف دو نفر سر صحنه تصادف جان باختند و نفر سوم نیز با کمترین علائم حیاتی به بیمارستان منتقل و فوت شد.

او در پایان گفت : همکاران شیفت پایگاه های اورژانس ۱۱۵ صفاشهر ناحیه یک و ناحیه دو صفاشهر و همچنین کادر آتش نشانی برای رسیدگی سریع به این حادثه خدمت رسانی خوبی داشتند.