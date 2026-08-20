امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

۱۷۲ شب مقاومت و میدان داری مردم مبعوث شده

مردم در اجتماع شبانه صد و هفتاد و دوم با بی اعتنایی به بلف‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا تاکید کردند پاسخ ملت ایستادگی و حمایت از نیرو‌های مسلح تا شکست کامل دشمن آمریکایی است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۲۹- ۱۷:۰۵
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در مصلای تهران
مراسم بزرگداشت چهلم آقای شهید ایران در مصلای تهران
۱۴۰۵-۰۵-۲۷
نفت؛ بهانه کودتا و جنگ
نفت؛ بهانه کودتا و جنگ
۱۴۰۵-۰۵-۲۸
حنایی که دیگر رنگی ندارد
حنایی که دیگر رنگی ندارد
۱۴۰۵-۰۵-۲۸
زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند
زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند
۱۴۰۵-۰۵-۲۷
خبرهای مرتبط

حضور آگاهانه و متحد مردم مبعوث در اجتماعات شبانه

اهتزاز پرچم خون خواهی رهبر شهید در گلزار شهدای میناب

ادامه حماسه وحدت مردم شیراز در شب ۱۷۲

میدان هفت‌تیر نسیم‌شهر؛ نمایش ایستادگی مردم در برابر تهدید‌های دشمن

برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و همبستگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 