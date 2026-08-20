۱۷۲ شب مقاومت و میدان داری مردم مبعوث شده

مردم در اجتماع شبانه صد و هفتاد و دوم با بی اعتنایی به بلف‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا تاکید کردند پاسخ ملت ایستادگی و حمایت از نیرو‌های مسلح تا شکست کامل دشمن آمریکایی است.