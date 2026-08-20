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وزیر آموزش و پرورش، با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت کشور، این دانشگاه را کانون اصلی تربیت معلم دانست و بر ضرورت حمایت همهجانبه و تقویت مأموریتهای تربیتی و فرهنگی این دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی امروز در دومین برنامه سفر استانی خود به خراسان رضوی در یازدهمین اجلاس همکاران دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان، ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان نهادهای نمایندگی ولیفقیه، معاونتهای فرهنگی، امور تربیتی و گروههای معارف اسلامی، گفت: مجموعههای فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان، با وجود تفاوت در مأموریتها، در یک هدف مشترک ، یعنی تربیت معلمانی شایسته و تراز نظام جمهوری اسلامی ایران نقشآفرینی میکنند.
وی با اشاره به جایگاه منحصر بهفرد دانشگاه فرهنگیان در نظام آموزشی کشور افزود: مأموریت تربیت معلم، مأموریتی تخصصی، راهبردی و متفاوت از سایر مأموریتهای دانشگاهی است و نمیتوان آن را در مجموعه دیگری دنبال کرد. از همین رو، دانشگاه فرهنگیان باید از جایگاه شایسته و متناسب با مأموریت خود برخوردار باشد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه این وزارتخانه حمایت از دانشگاه فرهنگیان را با جدیت دنبال میکند، گفت: در حوزه مسائل سختافزاری، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی، آموزش و پرورش باید بدون درنگ و با جدیت وارد عمل شود و زمینه لازم برای ایفای مأموریت دانشگاه فرهنگیان را فراهم کند.
وی افزود: میزان همکاری و حمایت ادارات کل آموزش و پرورش استانها از دانشگاه فرهنگیان، یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد مدیران کل خواهد بود و این موضوع به صورت جدی مورد سنجش قرار میگیرد.
کاظمی، تربیت را مهمترین دغدغه دانشگاه فرهنگیان عنوان کرد و گفت: دانشگاه فرهنگیان صرفاً محل انتقال دانش و مهارت نیست؛ بلکه مأموریت اصلی آن تربیت معلم است. بنابراین باید همه ظرفیتهای فرهنگی، تربیتی، آموزشی و علمی دانشگاه در مسیر شکلگیری شخصیت حرفهای، دینی، ملی و اجتماعی معلم آینده به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان مجموعههای فرهنگی و تربیتی دانشگاه، افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، معاونتهای فرهنگی و تربیتی و گروههای معارف اسلامی باید ضمن حفظ استقلال و مأموریتهای تخصصی خود، از موازیکاری پرهیز کرده و با تقسیم کار روشن و برنامهریزی مشترک، یک منظومه منسجم فرهنگی و تربیتی را در دانشگاه فرهنگیان شکل دهند.
وزیر آموزش و پرورش، کنشگری دانشجویان را یکی از شاخصهای مهم موفقیت برنامههای فرهنگی دانست و گفت: هر اندازه زمینه برای حضور، مسئولیتپذیری و نقشآفرینی دانشجویان فراهم شود، آثار تربیتی بیشتری حاصل خواهد شد. دانشجو معلم توانمند، مؤمن و برخوردار از مهارت و اعتمادبهنفس میتواند در مدرسه و جامعه منشأ تحول باشد.
کاظمی با اشاره به تغییر ماهیت عرصههای فرهنگی و اجتماعی، افزود : امروز بخش مهمی از تقابلها در عرصه فرهنگی و شناختی شکل میگیرد و دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با این شرایط، رویکردهای جدیدی را در فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و فضای مجازی دنبال کند.
وی گفت : تقویت هویت دینی و ملی، افزایش مشارکت و کنشگری دانشجویان و ارتقای ضریب نفوذ برنامههای فرهنگی در میان آنان، از مهمترین الزامات فعالیتهای فرهنگی دانشگاه فرهنگیان در شرایط کنونی است.
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به نسل جدید، افزود : دانشگاه فرهنگیان و مجموعههای فرهنگی آن باید برای مواجهه تربیتی با نسل جدید، بهویژه نسل نوجوان و جوان، برنامههای نو، مؤثر و متناسب با اقتضائات روز طراحی و اجرا کنند.
کاظمی با اشاره به شرایط حساس کشور، بر ضرورت تقویت امید، انسجام و وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از راهبردهای اساسی دشمن، ایجاد شکاف و تفرقه میان مردم و نهادهای مختلف است؛ بنابراین باید با تقویت همدلی، انسجام و وحدت، زمینه افزایش تابآوری اجتماعی و ملی را فراهم کنیم.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و فعالان فرهنگی و تربیتی دانشگاه فرهنگیان افزود : همه ظرفیتهای وزارت آموزش و پرورش برای حمایت از دانشگاه فرهنگیان و برنامههای فرهنگی و تربیتی آن به کار گرفته خواهد شد؛ چرا که نتیجه و خروجی فعالیتهای این دانشگاه باید در تربیت معلمانی متعهد، توانمند و اثرگذار در مدارس کشور نمایان شود.