به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش در جریان بازدید‌های نظارتی از واحد‌های تهیه و عرضه مواد غذایی، دو واحد نانوایی را به دلیل رعایت نکردن ضوابط و الزامات بهداشتی شناسایی و مهر و موم کردند.

محمد جعفرپوربا تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در واحد‌های تهیه و عرضه مواد غذایی افزود: حفظ سلامت مردم از اولویت‌های حوزه بهداشت است و نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی گفت: در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی و به خطر افتادن سلامت مصرف‌کنندگان، مطابق قوانین و مقررات با واحد‌های متخلف برخورد قانونی خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش همچنین بر ضرورت همکاری متصدیان واحد‌های صنفی در رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی و رفع نواقص تأکید کرد.