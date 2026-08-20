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در ادامه نظارتهای بهداشتی بر مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، دو واحد نانوایی متخلف در شهرستان تالش به دلیل رعایت نکردن موازین و الزامات بهداشتی توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش گفت: کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش در جریان بازدیدهای نظارتی از واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی، دو واحد نانوایی را به دلیل رعایت نکردن ضوابط و الزامات بهداشتی شناسایی و مهر و موم کردند.
محمد جعفرپوربا تأکید بر ضرورت رعایت الزامات بهداشتی در واحدهای تهیه و عرضه مواد غذایی افزود: حفظ سلامت مردم از اولویتهای حوزه بهداشت است و نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی بهصورت مستمر انجام میشود.
وی گفت: در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی و به خطر افتادن سلامت مصرفکنندگان، مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش همچنین بر ضرورت همکاری متصدیان واحدهای صنفی در رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و رفع نواقص تأکید کرد.