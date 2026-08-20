به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ افزایش ۳ درصدی قیمت نفت پس از ان صورت گرفت که ترامپ مدعی تشدید تحریم‌ها علیه ایران و باز بودن تنگه هرمز شد. هر بشکه نفت برنت دریای شمال ۹۴ دلار و ۳۹ سنت فروخته شد.

نفت سبک امریکا نیز با ۲ دلار ۸۳ سنت افزایش ۸۷ دلار و ۲۲ سنت دادو ستد شد. این افزایش قیمت نفت درحالی است که ترامپ و سایر مقام‌های آمریکایی مدعی ایجاد یک کریدور در تنگه هرمز و انتقال میلیون‌ها بشکه نفت از خلیج فارس شدند.