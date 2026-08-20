در شب شهادت اباالمهدی، امام عسکری علیه السلام شهر مقدس قم به ویژه حرم مطهر بانوی کرامت و مسجد مقدس جمکران سیاهپوش و سوگوار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر مقدس قم در شب شهادت یازدهمین مهر سپهر سروری حال و هوای حزن آلودی به خود گرفته است؛ تمام شهر سیاه پوش و عزادار شهادت امام حسن عسکری (ع) است.

ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت برای عرض تسلیت شهادت امام حسن عسکری (ع) به محضر بانوی کرامت در صحن‌های بارگاه نورانی کریمه اهل بیت (س) حضور یافته‌اند و زیارت نامه حضرت را زمزمه می‌کنند.

میعادگاه منتظران، مسجد مقدس جمکران هم حال و هوای غریبی به خود گرفته و سوگوار شهادت مظلومانه زکی آل محمد، پدر بزرگوار امام زمان (عج) است.

امام حسن عسکری (ع) در روز هشتم ربیع الثانی سال ۲۳۲ هجری قمری در شهر مدینه به دنیا آمدند.

ایشان بعد از شهادت امام هادی (ع) بنا بر وصیت پدر در سال ۲۵۴ در حالی که تنها ۲۲ سال داشتند به امامت رسیدند. مدت امامت امام یازدهم ۶ سال بوده است.

امام حسن عسکری (ع) در سال ۲۵۵ توسط معتز زندانی شدند، اما معتمد که آغاز خلافتش با قیام‌های شیعیان مواجه شد امام را آزاد کرد، ولی مجددا در سال ۲۶۰ قمری ایشان را به زندان انداخت. امام یک ماه بعد مجددا آزاد شد، اما تحت نظر قرار گرفتند.

تاریخ شهادت امام حسن عسکری (ع) روز جمعه هشتم ربیع الاول سال ۲۶۰ قمری بوده است. ایشان در ۲۹ سالگی به دست معتمد عباسی مسموم شدند و به شهادت رسید؛ امام حسن عسکری (ع) در کنار حرم پدر بزرگوارشان در شهر سامرا به خاک سپرده شده‌اند.