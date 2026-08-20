جلسه بررسی وضعیت فضا‌های آموزشی مدارس پرجمعیت شهرستان ماکو به ریاست شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو و با حضور اکبری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، جمعی از فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی وضعیت فضا‌های آموزشی مدارس پرجمعیت شهرستان ماکو به ریاست شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو و با حضور اکبری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، جمعی از فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو، در این جلسه با تأکید بر ضرورت ساماندهی فضا‌های آموزشی مدارس پرجمعیت اظهار کرد: شرایط فعلی فضا‌های آموزشی شهرستان پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و ساماندهی مدارس پرجمعیت باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد؛ چرا که دوشیفته شدن برخی مدارس، متأسفانه موجب گلایه‌مندی اولیا و ایجاد دغدغه برای خانواده‌ها شده است.

فرماندار شهرستان ماکو افزود: دوشیفته شدن برخی مدارس، متأسفانه حاصل افزایش جمعیت دانش‌آموزی و عدم تناسب فضا‌های آموزشی با نیاز موجود است و انتظار می‌رود با ورود جدی‌تر سازمان نوسازی مدارس و مشارکت خیرین، اولیا و آموزش و پرورش، این مشکل به‌صورت اساسی برطرف شود.

وی با تأکید بر توزیع عادلانه نیروی انسانی آموزشی گفت: در تخصیص و توزیع منابع انسانی، نباید میان مناطق کمتر برخوردار و سایر مناطق تفاوتی قائل شد و عدالت آموزشی باید مبنای تصمیم‌گیری‌ها باشد.

تاجفر با بیان اینکه «زیربنای هر توسعه، علم و تخصص است»، تصریح کرد: امروز نباید دغدغه فضای آزمایشگاهی، ورزشی و محیط آموزشی شاداب، به یک مطالبه حل‌نشده در مدارس تبدیل شود؛ دانش‌آموزان ماکویی شایسته برخورداری از فضا‌های آموزشی استاندارد و متناسب با نیاز‌های روز هستند.

فرماندار شهرستان ماکو همچنین بر ضرورت فعال‌تر شدن ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت فضا‌های آموزشی نیازمند هم‌افزایی آموزش و پرورش، خیرین، اولیا و سایر دستگاه‌های مسئول است و باید از همه ظرفیت‌های موجود برای جبران کمبود‌ها استفاده کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهرستان ماکو اظهار کرد: با وجود اینکه ماکو دروازه ورود به اروپا و بخشی از بزرگ‌ترین منطقه آزاد ایران است، در حوزه توسعه آموزشی متناسب با این ظرفیت‌ها حرکت نکرده‌ایم و باید با یک برنامه جدی، این عقب‌ماندگی جبران شود.

در ادامه، ناصر اکبری، مدیر آموزش و پرورش شهرستان ماکو، گزارشی از آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی آموزشی و فضا‌های مدارس ارائه کرد و از برگزاری نشست خیرین مدرسه‌ساز شهرستان در روز‌های آینده خبر داد.