شهید مرتضی شکری، مرزبان دلیر اهل دهلران، که مرزبانی را عهدی برای پاسداری از کیان اسلامی و خدمت به زائران حسین (ع) می‌دانست، در دهم اسفند ۱۴۰۴ در حمله هوایی دشمن به هنگ مرزی مهران به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهید مرتضی شکری از اهالی شهرستان مرزی دهلران بود؛ مردی که مرزبانی را نه یک شغل، بلکه عهدی برای پاسداری از کیان اسلامی، امنیت مردم و تمامیت ارضی ایران می‌دانست.

پس از ازدواج، همزمان در دو مسیر مهم پذیرفته شد؛ یکی در رشته تربیت بدنی آموزش و پرورش و دیگری در دانشگاه افسری نیروی انتظامی. اما دل مرتضی جای دیگری بود؛ علاقه عمیق او به حفاظت از کیان اسلامی و دفاع از مرز‌های جمهوری اسلامی ایران، مسیر زندگی‌اش را به سوی نظام و مرزبانی کشاند.

او لباس مقدس مرزبانی را بر تن کرد؛ لباسی که برایش نماد شرف، غیرت، مسئولیت و جانفشانی برای وطن بود. مرتضی شکری در ادامه خدمت، به عنوان فرمانده حفاظت اطلاعات هنگ مرزی مهران، مسئولیتی سنگین در صیانت از امنیت مرز و نیرو‌های مرزبانی بر عهده داشت.

مهران برای او تنها یک نقطه مرزی نبود؛ سرزمینی بود که سال‌ها در آن برای امنیت ایران ایستاد و در ایام اربعین نیز در کنار خدمت مرزبانی، خادم زائران اباعبدالله الحسین (ع) بود. او به میهنش می‌بالید و خدمت به مردم و دفاع از ایران را افتخار می‌دانست.

سرانجام در دهم اسفند ۱۴۰۴، هنگامی که حمله هوایی دشمن آمریکایی-صهیونیستی، هنگ مرزی مهران را هدف قرار داد، مرتضی شکری در همان سنگری که سال‌ها برای دفاع از وطن در آن ایستاده بود، به شهادت رسید.

او رفت، اما روایت زندگی‌اش باقی ماند؛ روایت مردی از دهلرانِ مرزی که انتخاب کرد مرزبان باشد، لباس شرف و غیرت بر تن کند، از کیان اسلامی پاسداری کند، خادم زائران حسین (ع) باشد و سرانجام، جان خود را در راه ایران فدا کند.

شهید مرتضی شکری؛ از مرز دهلران تا سنگر مهران، مرزبان ایران و خادم زائران حسین (ع) بود و با خون خود، بر عهدش با وطن مهر شهادت زد.