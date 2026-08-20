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نهاد ناظر بر انرژی آلمان درباره کاهش ذخیره گاز این کشور هشدار داد. بر اساس گزارش این نهاد میزان ذخیره سازی گاز این کشور تا روز چهارشنبه به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس گزارش این نهاد میزان ذخیره سازی گاز این کشور تا روز چهارشنبه به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود ۲۶ درصد کمتر از میزان معمول در این مقطع از سال ارزیابی میشود.
این در حالی است که معمولاً با کاهش قیمت گاز در این فصل از سال، خرید محمولههای گازی برای پر کردن ذخایر افزایش مییابد. اختلال در حملونقل محمولههای گاز طبیعی مایع از مسیر تنگه هرمز، روند ذخیرهسازی گاز را در این کشور مختل کرده است. سازمان «زیرساختهای گاز اروپا» نیز بتازگی گزارش داده که میزان ذخیره سازی گاز در تأسیسات زیرزمینی اروپا در پایینترین سطح خود در 5 سال گذشته قرار دارد .