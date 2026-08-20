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رئیس هیئت هندبال خوی از برگزاری دوره داوری درجه سه هندبال با حضور ۳۰ شرکتکننده از سراسر آذربایجان غربی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رئیس هیئت هندبال خوی از برگزاری دوره داوری درجه سه هندبال با حضور ۳۰ شرکتکننده از سراسر آذربایجان غربی در این شهرستان خبر داد.
مهدی همتی افزود: این دوره با تدریس حیدرپور، مدرس بینالمللی فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران، برگزار میشود.
وی گفت: دوره داوری درجه سه هندبال از ۲۴ تا ۳۰ مردادماه در خوی برگزار شده و شرکتکنندگان مباحث تخصصی داوری این رشته ورزشی را فرا میگیرند.
همتی افزود: این دوره با همکاری و همت هیئت هندبال و اداره ورزش و جوانان شهرستان خوی برگزار شده است.