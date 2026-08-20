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معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید در سفر قم، به نمایندگی از دکتر پزشکیان، از آیتالله شهرستانی، نماینده آیتالله سیستانی، بهدلیل اقدامات ارزشمند ایشان در دیدار با خانوادههای شهدا، تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیسجمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در سفر قم، به نمایندگی از دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، از آیتالله شهرستانی، نماینده آیتالله العظمی سیستانی، بهدلیل اقدامات ارزشمند ایشان در دیدار با خانوادههای معظم شهدا و ارائه خدمات ارزنده به این قشر معظم، تقدیر و تشکر کرد.
سید احمد موسوی در ادامه افزود: خدمات شما به خانوادههای معظم شهدا و دیدار با این عزیزان در همه استانها که نشان از پیوند میان شیعیان ایران و عراق است، بسیار اثرگذار و اثربخش بود اینکه شما به فکر خانوادههای معظم شهدا، معلولین و مجروحین هستید، برای ما سرمشق بسیار خوبی است. این نگاه شما ما را بسیار متأثر کرد و برای ما آموزنده بود.
معاون رئیسجمهور در این دیدار، ضمن اشاره به رضایتمندی خانوادههای معظم شهدا از اقدامات صورتگرفته، افزود: از نتایج حاصلشده میتوان به انتقال پیامهای معنوی و انسانی، خیرخواهی، مودت و همدردی با خانوادههای گرانقدر شهدا اشاره کرد. این اهتمام ارزشمند که جلوهای ماندگار از تکریم مقام والای شهیدان و احترام به صبر و ایستادگی خانوادههای معظم آنان بود، موجب دلگرمی این عزیزان شد.
در پایان این دیدار لوح تقدیر دکتر پزشکیان رئیس جمهور به آیت الله شهرستانی تقدیم شد.
در این دیدار سید منصور بنی هاشمی مشاور و مدیر کل حوزه ریاست، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی و حجت الاسلام و المسلمین حسن هنرمند مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم حضور داشتند.