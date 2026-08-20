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گروههای جهادی ۵۰ کلاس درس در مناطق مختلف شهرستان پلدشت را رنگ آمیزی و شاداب سازی خواهند کرد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گفت: در قالب طرح شهید عجمیان ۵ گروه جهادی به استعداد ۵۰ نفر اقدام به رنگ آمیزی و شاداب سازی کلاسهای درس در مدارس این شهرستان کردند.
سرگرد اصغر اسماعیل زده خاطر نشان کرد: این گروههای جهادی تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۵۰ کلاس درس را رنگ آمیزی خواهند کرد.
طرح شهید عجمیان، طرحی که با هدف بهسازی و زیبا سازی محیطهای آموزشی توسط دانش آموزان و گروههای جهادی رنگ تازهای به مدارس میبخشند و دانش آموزان در این طرح مشارکت و مسئولیت پذیری را در محیطی واقعی تجربه میکنند.