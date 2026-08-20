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مدیر جهاد کشاورزی سردشت از اجرای نخستین کشت یکپارچه لوبیا در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احمدعلی پور با اشاره به وجود حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی در سردشت گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تدوین الگوی کشت با هدف افزایش عملکرد و درآمد بهرهبرداران و در عین حال کاهش نیاز آبی محصولات است.
علی پور افزود: برای نخستینبار در استان، کشت لوبیا در مقیاس ۱۰۰ هکتار و بهصورت یکپارچه در سردشت انجام شده و این طرح در راستای سیاست تجمیع و یکپارچهسازی اراضی و کشت یک محصول واحد در سطح وسیع اجرا شده است.
مدیر جهاد کشاورزی سردشت تصریح کرد: این طرح با بهرهگیری از ماشینآلات مکانیزه و روشهای نوین کشاورزی اجرا شده و میزان مصرف آب آن در مقایسه با شیوههای سنتی کشت، کاهش یافته است.
وی پیشبینی کرد از هر هکتار این مزارع حدود ۴ تن لوبیا برداشت شود و گفت: اجرای این طرح برای حدود ۵۰۰ نفر بهصورت فصلی اشتغال ایجاد کرده است.