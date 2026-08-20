به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، احمدعلی پور با اشاره به وجود حدود ۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی در سردشت گفت: سیاست وزارت جهاد کشاورزی، تدوین الگوی کشت با هدف افزایش عملکرد و درآمد بهره‌برداران و در عین حال کاهش نیاز آبی محصولات است.

علی پور افزود: برای نخستین‌بار در استان، کشت لوبیا در مقیاس ۱۰۰ هکتار و به‌صورت یکپارچه در سردشت انجام شده و این طرح در راستای سیاست تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی و کشت یک محصول واحد در سطح وسیع اجرا شده است.

مدیر جهاد کشاورزی سردشت تصریح کرد: این طرح با بهره‌گیری از ماشین‌آلات مکانیزه و روش‌های نوین کشاورزی اجرا شده و میزان مصرف آب آن در مقایسه با شیوه‌های سنتی کشت، کاهش یافته است.

وی پیش‌بینی کرد از هر هکتار این مزارع حدود ۴ تن لوبیا برداشت شود و گفت: اجرای این طرح برای حدود ۵۰۰ نفر به‌صورت فصلی اشتغال ایجاد کرده است.