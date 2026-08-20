به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵، در قالب پویش همکلاسی مهربان (طرح توکاد)، ۱۵۰۰ بسته کیف و نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان هدف شهرستان داراب توزیع شد.

این اقدام با همکاری بسیج دانش‌آموزی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان داراب و با مشارکت خیرین، نیک‌اندیشان و مدیران مدارس انجام گرفت.

این پویش با هدف حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و فراهم‌کردن بخشی از ملزومات تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا شده است.