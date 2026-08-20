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کیف و نوشت افزار ۱۵۰۰ دانش آموزکم برخوردار دارابی تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵، در قالب پویش همکلاسی مهربان (طرح توکاد)، ۱۵۰۰ بسته کیف و نوشتافزار میان دانشآموزان هدف شهرستان داراب توزیع شد.
این اقدام با همکاری بسیج دانشآموزی و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان داراب و با مشارکت خیرین، نیکاندیشان و مدیران مدارس انجام گرفت.
این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و فراهمکردن بخشی از ملزومات تحصیلی آنان در آستانه سال تحصیلی جدید اجرا شده است.