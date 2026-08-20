حضور سه نماینده بناب در دوره مربیگری سطح یک جهانی تنیس روی میز
دوره مربیگری سطح یک جهانی تنیس روی میز با حضور مسئولان فدراسیون آغاز شد و سه نماینده از شهرستان بناب نیز در این دوره حضور دارند.
در نخستین روز برگزاری این کلاس بهنام حبیبزاده نایبرئیس فدراسیون تنیس روی میز، علی حدادگر دبیرکل فدراسیون و جمیل لطفاللهنسبی سرمربی تیم ملی از روند برگزاری دوره بازدید کردند.
دوره مربیگری سطح یک جهانی از ۲۶ تا ۳۰ مرداد ماه در آکادمی تنیس روی میز احتشامزاده و سالن کنفرانس زندهیاد علی اکبریآزمند برگزار میشود.
مدرسی این دوره بر عهده پویان پاکنژاد بوده و پارمیدا نظری مدیریت دوره را بر عهده دارد.