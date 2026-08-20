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استاندار گلستان با حضور در مجمع بینالمللی صنایع غذایی تاجیکستان و با هدف گذار از اقتصاد سنتی به زنجیره ارزش جهانی، ضمن ترسیم نقشه راه همکاریهای راهبردی، یادداشت تفاهمنامه جامع اقتصادی و صنعتی را با عالیترین مقام صنعتی این کشور به امضا رساند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان با تحلیلی دقیق از چالشهای جهانی و تهدیدات امنیت غذایی، پیشنهاد ایجاد زنجیرههای تأمین پایدار را مطرح کرد.
طهماسبی در این سخنرانی با اشاره به عبور از تجارت سنتی، بر ضرورت انتقال دانش فنی بخش خصوصی و سرمایهگذاریهای مشترک تأکید کرد و با تکیه بر تنوع اقلیمی گلستان، این استان را به عنوان «هاب و الگوی موفق همکاریهای منطقهای» به طرف تاجیکستانی معرفی نمود.
امضای سند همکاریهای جامع میان علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان و شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوریهای نوین تاجیکستان انجام شد.
این تفاهمنامه که حوزههای کلیدی از فرآوری پیشرفته محصولات کشاورزی تا زنجیره تولید گوشت، لبنیات و تجارت غلات را در بر میگیرد، بستری رسمی برای حضور گستردهتر و عملیاتی بخش خصوصی گلستان در بازار آسیای میانه فراهم آورده است.