به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در گرامیداشت اربعین تشییع رهبر مجاهد شهید حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای (ره) مردم قدرشناس و ولایت مدار تکاب با برگزاری محفل انس با قرآن کریم یاد رهبر شهیدشان را گرامی داشتند.

در این آیین معنوی ۳ تن از قاریان شهرستان با تلاوت آیاتی از کلام دلنشین الهی ثواب آن را هدیه روح مطهر رهبر شهید امت کردند.

مردم قدرشناس تکاب نیز با تلاوت همزمان آیات الهی ثواب آن را جهت شادی روح رهبر مجاهد شهید تقدیم و یاد و خاطر ان شهید والا مقام را گرامی داشتند.

حاضران بر استمرار راه نورانی رهبر شهید و خونخواهی امام مجاهد شهیدشان تأکید کرده و اعلام داشتند تا مجازات عاملان شهادت رهبر شهیدشان از پای نخواند نشست.

مردم قدرشناس تکاب اعلام کردند تنبیه متجاوزان خواسته آنان است و در رکاب رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) برای تحقق این مهم بر استمرار حضورشان در صحنه میدان و خیابان ادامه خواهند داد.