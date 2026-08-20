

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل هلال‌احمر مازندران، گفت: ساعت ۱۰:۱۰ امروز پنجشنبه ۲۹ مردادماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه کامیون ۱۰ چرخ و برخورد با یک دستگاه خودروی کوییک در محور گلوگاه ـ دامغان، محدوده سه‌راهی الارز و اندرات، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان (EOC) اعلام شد.



غلامعلی فخاری اشرفی، افزود: بلافاصله یک تیم تخصصی امداد و نجات از پایگاه نیالا به همراه یک دستگاه آمبولانس و تجهیزات تخصصی ست نجات هیدرولیک به محل حادثه اعزام شد.



او ادامه داد: این حادثه دو فوتی بر جای گذاشت که نجاتگران پس از حضور در صحنه، با انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات و استفاده از تجهیزات هیدرولیک، عملیات رهاسازی پیکر جان‌باختگان را از داخل خودرو و کامیون انجام دادند.



فخاری اشرفی گفت: پس از انجام عملیات رهاسازی، پیکر هر دو جان‌باخته تحویل عوامل انتظامی حاضر در صحنه شد.