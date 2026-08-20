به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سلماس در شورای زکات این شهرستان گفت: امسال مردم نیکوکار این شهرستان ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کرده‌اند

حجت‌الاسلام طباطبایی افزود: این میزان زکات در راستای کمک به نیازمندان و اجرای طرح‌ها و امور عام‌المنفعه هزینه شده است.

او‌با قدردانی از مشارکت مردم نیکوکار سلماس در پرداخت زکات، اظهار کرد: ترویج فرهنگ زکات می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از اقشار نیازمند و توسعه امور خیر و عام‌المنفعه در جامعه داشته باشد.