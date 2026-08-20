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طرح محلهمحور با هدف بررسی مستقیم مشکلات و مطالبات مردم، در ۵۰ نقطه شهری و روستایی شهرستان سلماس اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،در این طرح، مردم مشکلات و درخواستهای خود را بهصورت مستقیم با مسئولان اجرایی در میان گذاشتند.
مشکلات معابر روستایی، سیلگاهها و مسائل مربوط به مسکن، از مهمترین مطالبات مطرحشده از سوی مردم بود.
در ادامه، مسئولان دستگاههای اجرایی از جمله مدیر امور آب و رئیس کمیته امداد سلماس، به پرسشها و مطالبات مردم پاسخ داده و بر پیگیری مشکلات تأکید کردند.
فتحی فرماندار سلماس نیز با اشاره به اجرای طرح محلهمحور در نقاط مختلف شهری و روستایی شهرستان گفت: تاکنون بیش از ۷۰ نفر در این طرح مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردهاند و این موارد برای بررسی و پیگیری در دستور کار قرار گرفته است.