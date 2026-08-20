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همزمان با روز جهانی مسجد، در مراسمی طرح اقدام شبکه مدیریت محله محور با محوریت مساجد در استان آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این طرح قرار است مساجد با بازیابی کارکردهای گذشته خود به یک پایگاه شناسایی و حل مشکلات مردم با همراهی دستگاههای اجرایی تبدیل شوند.
معاون وزیر و رییس سازمان امور اجتماعی کشور در این مراسم با اشاره به اینکه مساجد از صدر اسلام علاوه بر مکانی برای عبادت محلی برای باز کردن گره مشکلات اجتماعی مردم هم بودند، گفت: در شبکه مدیریت محله محور به دنبال بازگرداندن کارکردهای متنوع مساجد با کمک مردم هستیم.
بطحائی افزود: این طرح با تاکید رئیس جمهور از مهر پارسال برای اجرا در سراسر کشور آغاز شد تا مساجد در راس شناسایی نظام مسائل مردم هر منطقه قرار گیرند و دستگاههای اجرایی بر این اساس برای رفع مشکلات مردم اقدام کنند.
وی همچنین تاکید کرد مساجد برای یافتن جایگاه واقعی خود باید با طراحی برنامههای هدفمند و جذاب همه قشرهای مردم را جذب کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هم با اشاره به اینکه در این طرح مردم و متولیان مساجد با تشکیل شوراهای فرهنگی و اجتماعی محور همه برنامه هستند، گفت: نهادهای دولتی قرار است نقش تسهیل گری داشته باشند.
آیت اله شعبانی موثقی با تاکید بر توجه بیشتر مساجد به امور فرهنگی و حمایت از جوانان افزود: برخی از مساجد در تامین هزینههای خود مشکلاتی دارند که باید در این زمینه حمایت شوند.
استاندار همدان هم گفت: بهترین راهکار حل بسیاری از معضلات کشور در بخشهای مختلف بهره گیری از ظرفیتهای مردمی است و با اجرای این طرح علاوه بر بازیابی کارکردهای مساجد میتوان از این ظرفیت بزرگ برای حل مشکلات مردم بهره گرفت.
حاجی بابایی نایب رئیس و نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نقش وحدت و انسجام مردم ایران در شکست و عقب نشینی آمریکا گفت: این وحدت و همدلی حاصل حضور مردم در مساجد است و باید مراقب باشیم اختلاف و تفرقه که خواست دشمن است این وحدت را بر هم نزند.
صوفی دیگر نماینده مردم همدان در مجلس هم گفت: مساجد نقش مهمی در پیگیری و حل مشکلات مردم و انجام فعالیتهای فرهنگی دارند و باید به لحاظ تامین هزینهها از محل اعتبارات فرهنگی دستگاههای اجرایی هم مورد توجه قرار گیرند.
سردار زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین استان هم با اشاره به اینکه پیروزی انقلاب اسلامی و ۳ جنگ تحمیلی دشمنان علیه ایران اسلامی با کمک مساجد انجام شد، گفت: امروز مساجد از مسائل واقعی مردم فاصله گرفتهاند و در شرایط جنگ ترکیبی دشمنان باید در نحوه ارتباط ارکان مساجد با مردم بازنگری تا اثرگذاری آن در زندگی مردم بیشتر شود که طرح مدیریت محله محور در این زمینه راهگشاست.