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مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: ناوگان حملونقل عمومی جادهای از ابتدای سال جاری تا پایان تیر، ۱۸۸ میلیون تن کالا را در محورهای کشور جابهجا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهرداد حمداللهی با بیان اینکه در این مدت ۱۲ میلیون بارنامه صادر شده است، افزود: هشت میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور به مقاصد مختلف حمل شده است.
وی گفت: در چهار ماه نخست سال، ۳۸ میلیون تن کالای کشاورزی، دامی و غذایی و ۶۵ میلیون تن کالای ساختمانی و معدنی نیز با استفاده از ناوگان باری جادهای جابهجا شد.
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای افزود: اکنون پنج هزار و ۹۳۰ شرکت و مؤسسه حملونقلی، ۸۳ پایانه بار و شهرک فعال، در حوزه حملونقل کالای جادهای فعالیت دارند.
حمداللهی گفت: جابهجایی کالا در شبکه راههای کشور با فعالیت ۴۸۶ هزار و ۶۶۱ دستگاه ناوگان باری، با میانگین عمر کاری ۱۹ سال، و همکاری مستمر حدود ۵۶۴ هزار راننده ماهر انجام میشود.