به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرتضی امینی گفت: شعبه هیات دوم تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی رشت به پرونده اضافه دریافتی متصدی فروش آهن آلات که با شکایت شاکی خصوصی مطرح شده بود را رسیدگی کرد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر احقاق حق شاکی متهم را به پرداخت سه میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال جزای نقدی نیز محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: شعبه همچنین ۳۸۷ میلیون ریال در حق شاکی خصوصی به محکومیت اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی، بازرسان صنعت معدن تجارت گزارش این تخلف را پس از شکایت شاکی خصوصی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.