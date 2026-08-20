حضور پرشور مردم اراک در میدان شهدا در حمایت از ایران و رهبری
مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدا، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی، ایران و رهبری تجدید پیمان کردند و بر ایستادگی و وحدت ملی در برابر دشمنان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای وحدتآفرین، بر حفظ انسجام و همبستگی ملی و دفاع از عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.
حاضران در میدان شهدا همچنین با تأکید بر اینکه مردم ایران در شرایط سخت، متحد و در کنار یکدیگر خواهند ایستاد، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند.
این حضور مردمی، جلوهای دیگر از همدلی و وحدت مردم اراک در دفاع از ایران و ارزشهای ملی و انقلابی بود.