مردم اراک با حضور پرشور در میدان شهدا، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ایران و رهبری تجدید پیمان کردند و بر ایستادگی و وحدت ملی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم اراک در ادامه تجمعات مردمی، با حضور در میدان شهدا، حمایت خود را از ایران اسلامی و رهبری اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعار‌های وحدت‌آفرین، بر حفظ انسجام و همبستگی ملی و دفاع از عزت و اقتدار کشور تأکید کردند.

حاضران در میدان شهدا همچنین با تأکید بر اینکه مردم ایران در شرایط سخت، متحد و در کنار یکدیگر خواهند ایستاد، حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبری اعلام کردند.

این حضور مردمی، جلوه‌ای دیگر از همدلی و وحدت مردم اراک در دفاع از ایران و ارزش‌های ملی و انقلابی بود.