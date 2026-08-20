برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی
مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در مناطق مختلف آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم مومن و انقلابی آذربایجان شرقی در چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و با عزاداری ، تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت فاتحه یاد و نام رهبر شهید انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
مردم آذربایجان شرقی بار دیگر بر وفاداری خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و ادامه راه شهیدان تاکید کردند.
برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی برگزاری مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی در آذربایجان شرقی