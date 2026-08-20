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سرپرست دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: در چهار ماه نخست سال جاری، ۸۲ مقطع پرتصادف در شبکه راههای کشور اصلاح و ایمنسازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجولانژاد با اشاره به تداوم اجرای طرح «خط روشن» افزود: در این مدت، عملیات خطکشی و ارتقای ایمنی در ۵۸ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از شبکه جادهای کشور انجام شده است.
وی همچنین از اجرای ۱۹۵ کیلومتر حفاظ بتنی و فلزی در محورهای مواصلاتی خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش سوانح رانندگی و تسهیل سفرهای هموطنان، با بهرهگیری از راهکارهای کمهزینه و زودبازده اجرا شده است.