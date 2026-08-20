مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان تهران گفت: ۵۴۰ واحد تولیدی در جنگ تحمیلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دچار آسیب شده‌اند که از این تعداد، ۲۲۰ واحد بازسازی شده و به چرخه کامل تولید بازگشته‌اند.

آقای محمود سیجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره آخرین وضعیت بازسازی واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان، افزود: برای رفع مشکلات این واحد‌ها تاکنون ۴۰ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ویژه واحد‌های آسیب‌دیده برگزار شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات موثر در این مسیر، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری برای برآورد میزان خسارت واحد‌های آسیب‌دیده بود که این کارشناسی به صورت رایگان انجام شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه روند بازسازی سایر واحد‌ها نیز در حال پیگیری است، گفت: برخی واحد‌ها به دلیل شدت آسیب، نیازمند جابه‌جایی، انتقال به محل جدید یا نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات هستند که انجام این اقدامات زمان بیشتری نیاز دارد.