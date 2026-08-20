به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، بسته اخبار کوتاه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ شامل چند خبر متنوع است.

ملت بزرگ ایران اسلامی با مقاومت و اقتدار راه امامین انقلاب اسلامی و شهدا را ادامه خواهند داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان در آیین اربعین خاکسپاری قائد شهید امت در فومن گفت: آقای شهید ایران و شهدای وطن با نثار جان خود، کشور را در مقابل دشمنان بیمه کردند و وظیفه امروز ما تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن است.

*****************

سردار حیدر از فرماندهان ۸سال دفاع مقدس هم در مراسم اربعین خاکسپاری قائد شهید امت در دهبنه سنگر بر وحدت، اتحاد ملی و تداوم راه امام و شهدا در دفاع از وطن تاکید کرد.

*****************

تولید نماهنگ «منجی جهان» در لنگرود

دراین اثر فرهنگی کودکان لنگرودی، ظهور منجی عالم بشریت، حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف را برای نابودی ظالمان به ویژه رژیم سفاک و کودک کش صهیونیستی و آمریکای خونخوار را از خداوند تمنا کردند.

*****************

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در لوشان

رئیس اداره گاز رودبارگفت: این مانور با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف، افزایش هماهنگی نیرو‌ها و ارتقای توان مدیریت بحران در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه در شرکت گاز لوشان برگزار شد.

******************

دیدار جمعی از مسئولان ماسال با دو آزاده و جانبازدوران ۸ سال دفاع مقدس

به مناسبت گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به وطن، جمعی از مسئولان ماسال با جانباز جعفر اسکندری و آزاده سرافراز جواد نیلاشی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

*****************

رفع تصرف ۵ هکتار از زمین‌های ملی در رودسر

دادستان عمومی و انقلاب رودسر با بیان اینکه این زمین‌های ملی توسط یک نفر تصرف و برای فروش قطعه بندی شده بود، گفت:زمین‌های تصرف شده متعلق به سه نهاد بود که رفع تصرف شد.