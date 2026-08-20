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عملیات اجرایی طرح چهار بانده کردن محور سرمست ــ قلاجه در شهرستان گیلانغرب، با حضور استاندار کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث باند دوم راه ترانزیتی سرمست ـ قلاجه در شهرستان گیلانغرب گفت: کرمانشاه به دلیل موقعیت ویژه خود در حوزههای زیارتی و تجاری، دروازه زیارت و تجارت کشور است و تکمیل شبکه حملونقل، بهویژه حملونقل جادهای، بستر تحقق این ظرفیتها است.
وی افزود: باید با بهسازی و ارتقای راههای استان، زیرساختهای لازم برای توسعه ترددهای زیارتی، تجاری و ترانزیتی را فراهم کنیم.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت راه ترانزیتی سرمست ـ قلاجه گفت: این مسیر در امتداد محور اسلامآبادغرب، سرمست، گیلانغرب و سومار قرار دارد و در نهایت به مرز سومار منتهی میشود و به عنوان جاده کربلا شناخته شده است.
حبیبی گفت: این مسیر هم از نظر تجاری و ترانزیتی و هم از نظر تردد مسافران و بهویژه زائران اربعین اهمیت دارد و باید سایر قطعات آن نیز فعال و وارد مرحله اجرایی شود.
تکمیل و چهارخطه شدن این مسیر میتواند به ارتقای ایمنی، کاهش زمان سفر و تسهیل ترددهای تجاری و زیارتی منطقه کمک کند.