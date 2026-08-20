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دریاچههای دوقلوی سیاهگاو در آبدانان با آب زلال و آبیرنگ، وجود ماهیان و چشمانداز بکر، به یکی از جاذبههای گردشگری و آکواریومهای طبیعی استان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دریاچههای دوقلوی سیاهگاو در شهرستان آبدانان، یکی از جاذبههای طبیعی و گردشگری این منطقه است که به دلیل آب زلال و آبیرنگ، وجود ماهیان و چشمانداز زیبای طبیعی، به آکواریومهای طبیعی شهرت دارد.
عمق دریاچه بالادست ۱۲ متر و دریاچه پاییندست ۸ متر است و نهری به طول حدود ۷ متر، این دو دریاچه را به یکدیگر متصل میکند.
طاهری، مدیر میراث فرهنگی آبدانان، گفت: در سالهای گذشته اقدامات مختلفی برای توسعه زیرساختهای گردشگری و عمرانی در این منطقه انجام شده و برای ایجاد و بهسازی خدمات رفاهی و گردشگری، بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.
هادیزاده، رئیس محیط زیست آبدانان، نیز با اشاره به ویژگیهای طبیعی این دریاچهها گفت: آب زلال و آبیرنگ، وجود ماهیان و چشمانداز بکر منطقه، از مهمترین ویژگیهای دریاچههای دوقلوی سیاهگاو است که ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری و زیستمحیطی فراهم کرده است.
وی افزود: توسعه گردشگری در این منطقه باید با رعایت ضوابط حفاظتی و در چارچوب گردشگری پایدار انجام شود تا ضمن بهرهمندی گردشگران، طبیعت و زیستبوم دریاچهها نیز حفظ شود.