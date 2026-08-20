استاندار مرکزی در جریان سفر هیئت اعزامی استان به ازبکستان، با حضور در همایش تجاری استان مرکزی و جیزخ و دیدار با استاندار این استان، زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری میان دو طرف را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی زندیه‌وکیلی، استاندار مرکزی، به همراه محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رئیس و دبیر اتاق بازرگانی استان و جمعی از اعضای هیئت اعزامی، در همایش تجاری استان مرکزی و استان جیزخ ازبکستان حضور یافت.

در این همایش، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و تجاری دو استان معرفی و زمینه‌های توسعه مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری و اجرای همکاری‌های مشترک میان فعالان اقتصادی دو طرف بررسی شد.

استاندار مرکزی همچنین در دیدار با استاندار جیزخ، درباره ظرفیت‌های متقابل و راهکار‌های گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک و تقویت تعاملات میان استان مرکزی و جیزخ در راستای توسعه همکاری‌های دوجانبه تأکید شد.