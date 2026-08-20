به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران از تخصیص سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات صنعتی نخستین شرکت تولیدی این منطقه از طریق سامانه سدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر داد.

امین افقی گفت: سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات صنعتی مستقر در این پروژه، پس از پیگیری‌های انجام‌شده از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و هماهنگی‌های صورت‌گرفته، در سامانه سدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تخصیص یافت.

وی افزود: تأمین زیرساخت‌ها و رفع موانع اجرایی از الزامات اساسی برای تسریع فعالیت واحدهای تولیدی است و تخصیص به‌موقع سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات، نقش مهمی در استمرار عملیات اجرایی و حرکت این واحد تولیدی به سمت بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی منطقه دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران تصریح کرد: تأمین به‌موقع سوخت ماشین‌آلات از نیازهای مهم پروژه‌های صنعتی است و تحقق این موضوع می‌تواند به تسهیل فرآیند تولید، رفع موانع و حمایت از سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد مازندران کمک کند.

افقی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد مازندران با همکاری دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، پیگیری رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی افزود: هدف از این اقدامات، فراهم کردن زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از ظرفیت‌های صنعتی منطقه آزاد مازندران است.