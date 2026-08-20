قیمت طلا و سکه در اراک اعلام شد
اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک، قیمت رسمی طلا و انواع سکه را در ساعت ۱۱:۳۰ امروز ۲۹ مرداد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
بر اساس اعلام اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک، هر گرم طلا در بازار اراک با قیمت ۱۹ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برای فروش و ۱۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان برای خرید اعلام شده است.
همچنین قیمت سکه طرح قدیم ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۲۰۰ میلیون تومان، نیمسکه ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربعسکه ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک اعلام کرده است این قیمتها لحظهای و متغیر بوده و امکان تغییر آنها در هر لحظه وجود دارد.