اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک، قیمت رسمی طلا و انواع سکه را در ساعت ۱۱:۳۰ امروز ۲۹ مرداد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس اعلام اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک، هر گرم طلا در بازار اراک با قیمت ۱۹ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان برای فروش و ۱۹ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان برای خرید اعلام شده است.

همچنین قیمت سکه طرح قدیم ۱۹۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۲۰۰ میلیون تومان، نیم‌سکه ۱۰۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه ۵۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

اتحادیه صنف طلا و جواهر اراک اعلام کرده است این قیمت‌ها لحظه‌ای و متغیر بوده و امکان تغییر آنها در هر لحظه وجود دارد.