نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با فرمانده انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی در مراحل حساس و پیچ‌های مختلف تاریخی، همواره حافظ جان و مال مردم بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین «اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با سردار «روح‌اله گراوندی» فرمانده انتظامی استان، با اشاره به نقش نیروی انتظامی در مراحل حساس تاریخی، گفت: نیروی انتظامی در مراحل حساس و پیچ‌های مختلف تاریخی، همواره حافظ جان و مال مردم بوده است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه اوج تعامل و همدلی فراجا با مردم را در کودتای دی ماه سال گذشته دیدیم، افزود: نیروی انتظامی در کودتای آمریکایی-صهیونیستی با صبوری و خویشتنداری، حقانیت جمهوری اسلامی را به فریب‌خوردگان داخلی نشان داد و زمینه بازگشت آنان را فراهم کرد.

کریمی‌تبار همچنین از فرمانده جدید انتظامی استان خواست در کنار تخصص و تعهد، با آراسته شدن به تقوا و توکل به خداوند، به مسئولیت خطیر خود عمل کند.

سردار گراوندی فرمانده انتظامی استان نیز تأمین امنیت جامعه را مهم‌ترین وظیفه‌ای دانست که فراجا تمام تلاش خود را بدون هیچ مماشاتی برای رسیدن به آن به کار خواهد گرفت.