به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های آباده ،بوانات ، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی گفت:با پرداخت پیش پرداخت اولیه خرید به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال انجام شد.

رحیم زارع افزود : با پیگیری های انجام شده، قسط اول خرید دستگاه ام آر آی آباده پرداخت شد و مابقی اقساط نیز با پیشرفت فرآیند جاری خرید دستگاه در وزارت بهداشت پرداخت خواهد شد.

لازم به ذکر است که اعتبار در نظر گرفته شده توسط نماینده مردم شهرستان‌های آباده،بوانات ، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی برای خرید این دستگاه، ۹۵ میلیارد تومان و از محل اعتبارات در اختیار سال ۱۴۰۴ می باشد.