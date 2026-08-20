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بخشدار دودانگه ساری از آغاز عملیات آسفالت مسیر ارتباطی میانا به سنگده خبر داد و گفت: با فعالیت دو پیمانکار از دو سمت مسیر، این جاده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بخشدار دودانگه ساری از آغاز عملیات آسفالت جاده میانا به سنگده خبر داد و گفت: با تعیین دو پیمانکار برای اجرای عملیات از دو سمت مسیر، این جاده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
عارف علیپور در جلسه با مدیران دستگاههای بخش دودانگه که به ریاست فرمانده سپاه مرکز مازندران و به میزبانی آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده در سطح بخش، اظهار کرد: جاده میانا به سنگده یکی از مطالبات مردم منطقه بوده که مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی افزود: این مسیر به طول ۴ کیلومتر، تنها جاده در سطح بخش دودانگه بود که طی سالهای پس از انقلاب اسلامی از نعمت آسفالت برخوردار نشده بود.
بخشدار دودانگه ساری ادامه داد: با تخصیص دو پیمانکار از دو سمت سنگده و میانا، عملیات آسفالت این مسیر آغاز شده و با توجه به سرعت اقدامات، پیشبینی میشود جاده میانا به سنگده تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری برسد.
علیپور تأکید کرد: اجرای این طرح در راستای پاسخ به مطالبه مردم و بهبود مسیر ارتباطی روستاهای منطقه انجام میشود.