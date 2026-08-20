به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیر کل شیلات لرستان گفت:مجتمع آبزی‌پروری سپیددشت در سه مرحله پیش‌بینی شده که مرحله ی نخست آن توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی آماده بهره‌برداری است و دو مرحله ی دیگر هم در دستور کار سرمایه‌گذار دار قرار دارد.

کیارش بیرانوند، با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه آبزی‌پروری گفت: مجتمع آبزی‌پروری سپیددشت در زمینی به مساحت ۹ هکتار از سال ۱۳۹۴ وارد مرحله ی اجرا شد و با توجه به ظرفیت‌های آبی منطقه و وجود رودخانه مناسب، طرح انتقال آب برای تأمین آب مورد نیاز این مجتمع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود:برای اجرای طرح انتقال آب، احداث یک بند و اجرای دو کیلومتر خط انتقال در دستور کار قرار گرفت که در این مسیر عملیات گسترده خاکبرداری و اقدامات عمرانی انجام شد.

بیرانوند با بیان اینکه اجرای این طرح می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند، افزود:لرستان از ظرفیت خدادادی مناسبی در حوزه آب و رودخانه برخوردار است و با حمایت مسئولان می‌توان بیش از ۱۰ مجتمع آبزی‌پروری را در نقاط مختلف استان ایجاد کرد.

وی با اشاره به جایگاه لرستان در تولید بچه‌ماهی بیان کرد: این استان با تولید بیش از ۴۵ هزار تن ماهی، از استان‌های برتر کشور در این زمینه است و توسعه مجتمع‌های آبزی‌پروری می‌تواند زمینه اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری را در استان فراهم کند.

مدیرکل شیلات لرستان گفت: با تکمیل مرحله های پیش‌بینی‌شده، ظرفیت تولید این مجتمع به بیش از هزار تن محصول آبزی خواهد رسید و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۳۰۰ فراهم می‌شود.

بیرانوند با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره تولید در این مجتمع گفت: در مراحل بعدی، ایجاد واحدهای عمل‌آوری و فرآوری ماهی و همچنین کارخانه خوراک آبزیان در دستور کار قرار دارد تا علاوه بر تأمین نیاز این مجموعه، بخشی از نیاز مزارع بالادست و سایر نقاط استان نیز تأمین شود.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای ساخت زیرساخت‌های این مجتمع گفت: در جریان اجرای طرح بیش از ۱۲ هزار مترمکعب عملیات عمرانی، استفاده از بیش از ۷۵۰ تن میلگرد و حدود ۵۸۰ شاخه لوله برای انتقال آب انجام شده و برای اجرای مسیر انتقال آب نیز عملیات انفجار و ۳۰۰ هزار مترمکعب خاکبرداری در نقاط مختلف صورت گرفته است.