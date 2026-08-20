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روابط عمومی مرکز اورژانس استان فارس از وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور داراب ـ جنتشهر و جانباختن تنها سرنشین خودرو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،هادی کشاورز گفت : واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور داراب ـ جنتشهر موجب جان باختن تنها سرنشین این خودرو شد.
او بیان کرد: در پی گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی سواری جک در محور داراب ـ جنت شهر، روبهروی شهرک صنعتی، بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
کشاورز افزود: در این حادثه، تنها سرنشین خودرو پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان حضرت امام حسن مجتبی(ع) داراب منتقل شد و وضعیت مصدوم به شکلی بود که در هنگام انتقال نیز تحت عملیات احیای قلبی قرار گرفت.
مسئول اورژانس شهرستان داراب ادامه داد: با وجود تلاش های مستمر و همه جانبه کارشناسان اورژانس ۱۱۵ و تیم درمان بیمارستان، مصدوم به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.