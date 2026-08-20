در هفته منتهی به ۲۸ مرداد ۱۴۰۵، شاخص ۳۷ صنعت از مجموع ۴۰ صنعت منتخب بازار سهام با افزایش همراه شد و فقط ۳ صنعت کاهش هفتگی را تجربه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیش‌ترین رشد هفتگی به شاخص صنعت سایر معادن اختصاص یافت و پس از آن مواد و محصولات دارویی، رادیویی، انتشار و چاپ و فنی و مهندسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در مقابل، شاخص صنایع سیمان، حمل و نقل و فرآورده‌های نفتی تنها صنایع کاهشی هفته بودند.

همچنین در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص ۱۲ صنعت در بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفت.