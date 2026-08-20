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معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران، تعامل پلیس و رسانه را در تقویت امنیت روانی جامعه مؤثر دانست و بر رعایت سه اصل صحت، سرعت و دقت در انتشار اخبار تأکید کرد.
سرهنگ هادی حسنزاده شهابی با قدردانی از تلاش خبرنگاران گفت: امنیت پایدار امروز کشور حاصل مجاهدت نیروهای حاضر در میدان و نقشآفرینی رسانهها در عرصه اطلاعرسانی است.
وی افزود: خبرنگار باید اخبار را شفاف، دقیق و بهموقع در اختیار مردم قرار دهد و حتی در موضوعاتی که اطلاعرسانی درباره آنها ممکن است برای برخی خوشایند نباشد، واقعیتها را به شکل صحیح منعکس کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تداوم فعالیت نیروهای انتظامی در دوران جنگ گفت: در این مدت، کلانتریها، پاسگاهها، پلیس آگاهی و سایر پلیسهای تخصصی به فعالیت خود ادامه دادند و تلاش مجموعه انتظامی بر حفظ امنیت و آرامش مردم متمرکز بود.
سرهنگ حسنزاده شهابی تعامل پلیس و رسانه را عاملی مؤثر در ایجاد آرامش اجتماعی دانست و گفت: در این تعامل باید سه اصل صحت، سرعت و دقت مورد توجه قرار گیرد، اما سرعت و دقت نباید فدای صحت خبر شود، چراکه انتشار اخبار نادرست میتواند آثار مخربی بر جامعه داشته باشد و امنیت روانی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: رسانه مسئولیت مهمی در مدیریت فضای عمومی جامعه بر عهده دارد و رعایت اصول حرفهای در انتشار اخبار میتواند از شکلگیری نگرانیها و برداشتهای نادرست جلوگیری کند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در عصر حاضر افزود: میدان نبرد امروز تنها به مرزهای خاکی محدود نمیشود و بخش مهمی از جنگ روایتها در تلفنهای همراه و فضای رسانهای شکل گرفته است.
حسنزاده شهابی گفت: دشمنان با شناخت قدرت رسانه تلاش میکنند بر افکار عمومی اثر گذاشته و پیوندهای ملی و اجتماعی را تضعیف کنند و در این شرایط، رسانهها میتوانند در تقویت امنیت اجتماعی و روانی جامعه نقشآفرین باشند.
وی با تأکید بر اهمیت پشتوانه مردمی در اجرای طرحها و برنامهها افزود: هر طرح و برنامهای زمانی قابلیت اجرا و اثرگذاری بیشتری خواهد داشت که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد و رسانهها در همراه کردن افکار عمومی نقش مهمی دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان گفت: رسانهها در حوزههای فرهنگ، اجتماع و سیاست نقش تعیینکنندهای دارند و میتوانند در تقویت نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی و مشارکت عمومی اثرگذار باشند.