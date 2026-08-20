فرمانده انتظامی شهرستان سلماس گفت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ قطعه یراق‌آلات و لوازم یدکی خودرو قاچاق در سلماس کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ مظلومی ارزش ریالی این کالا‌ها ۳۵ میلیارد بیان کرد و گفت:در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان سلماس برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی کالا‌های قاچاق در ۲ انبار در سطح شهرستان، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: پلیس پس از انجام هماهنگی‌های قضائی و در بازرسی از انبار‌های مذکور، به کشف و ضبط یک‌هزار و ۵۰۰ قطعه یراق‌آلات و لوازم یدکی خودرو قاچاق موفق شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سلماس تصریح کرد: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.