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فرمانده انتظامی شهرستان سلماس گفت: بیش از یک هزار و ۵۰۰ قطعه یراقآلات و لوازم یدکی خودرو قاچاق در سلماس کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ مظلومی ارزش ریالی این کالاها ۳۵ میلیارد بیان کرد و گفت:در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان سلماس برابر اخبار واصله مبنی بر دپوی کالاهای قاچاق در ۲ انبار در سطح شهرستان، بلافاصله موضوع را در دستور کار قرار دادند.
او افزود: پلیس پس از انجام هماهنگیهای قضائی و در بازرسی از انبارهای مذکور، به کشف و ضبط یکهزار و ۵۰۰ قطعه یراقآلات و لوازم یدکی خودرو قاچاق موفق شد.
فرمانده انتظامی شهرستان سلماس تصریح کرد: در این زمینه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.